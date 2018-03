LOTO 6/49, 11 martie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 11 martie 2018 (11.03.2018) de la ora 18.10, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 17,32 milioane lei (peste 3,7 milioane euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3 milioane de lei (peste 659.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 266.000 de euro). Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 257.300 lei (peste 55.200 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 150.500 de lei (peste 32.300 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea suplimentara Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 94.142,60 lei (peste 20.200 de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Dragasani, jud. Valcea si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

La Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 79.593,97 lei (peste 17.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Caracal si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Trei castiguri remarcabile a cate 71.182,17 lei (peste 15.200 euro) s-au inregistrate si la categoria a II-a a tragerii principale Loto 6/49. Cele trei bilete norocoase au fost fiecare completate cu cate 3 variante simple si au fost jucate la agentii loto din Blaj, Codlea (jud. Brasov) si Sighetu Marmatiei.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 11 martie 2018.

NUMERELE EXTRASE duminică, 11 martie 2018

Loto 6/49

27, 43, 48, 29, 35, 1

Joker

37, 8, 41, 22, 38 / 3

Loto 5 din 40

16, 36, 4, 20, 34, 21

Noroc

5909513

Super Noroc

909430

Noroc Plus

884661