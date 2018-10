LOTO 6/49, 14 octombrie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 14 octombrie 2018 (14.10.2018) de la ora 18.15, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Duminica, 14 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 octombrie, Loteria Romana a acordat 15.035 de castiguri in valoare totala de 612.315,21 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,6 milioane lei (peste 1,8 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 861.000 de lei (peste 184.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 3,7 milioane lei (peste 791.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 121.400 lei (peste 26.000 de euro). La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 155.600 de lei (peste 33.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 133.000 de lei (peste 28.000 de euro).

La tragerea Joker de joi, 11 octombrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 50.883,94 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Iasi si a fost completat cu o schema redusa cod 12 (118 variante). Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si opt castiguri de categoria a V-a, 42 de castiguri de categoria a VII-a si 49 de castiguri de categoria a VIII-a, suma totala castigata fiind in valoare de 55.114,94 lei.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 14 octombrie 2018.

NUMERELE EXTRASE duminică, 14 octombrie 2018

Loto

Noroc

Loto 5/40

Super Noroc

Joker

Noroc Plus