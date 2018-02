LOTO 6/49, 15 februarie 2018. Numere Loto 6/49

LOTO 6/49, 15 februarie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi NorocJoi, 15 februarie 2018 (15.02.2018) de la ora 17.30, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat 28.095 de castiguri in valoare totala de 11.248.929,99 lei.

Urmare a castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 9.325.973,81 lei (2 milioane de euro), Loteria Romana a decis suplimentarea fondului de castiguri al categoriei I cu suma de 500.000 de lei.

Reamintim faptul ca biletul norocos a fost jucat la agentia 22-042 din Iasi si a fost completat cu 3 variante simple, pretul biletului fiind de numai 14,50 lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 236.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,95milioane de lei (peste 3,42 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 122.000 de lei (peste 26.200 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de peste 529.500 de lei (peste 113.700 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 133.200 de lei (peste 28.600 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

Ziua de 11 februarie s-a dovedit a fi, pana acum, cea mai norocoasa zi din acest an. Pe langa castigarea premiului de categoria I la Loto 6/49 si la celelalte jocuri s-au inregistrat castiguri semnificative:

categoria a II-a la Joker – 519.905,60 lei; biletul norocos a fost jucat la agentia 35-049 din Timisoara si a fost completat cu o varianta simpla la Joker

categoria a II-a la Loto 5/40 – 175.649 lei; biletul norocos a fost jucat la agentia 76-065 din sector 6 Bucuresti si a fost completat cu 4 variante simple

categoria a II-a la Noroc – 79.140,65 lei; biletul norocos a fost jucat la agentia 24-111 din Baia Mare si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si doua variante la Noroc

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de joi 15 februarie 2018.

NUMERELE EXTRASE joi, 15 februarie 2018

Loto 6/49

30 33 5 2 34 19

Joker

45 44 2 32 10 + 6

Loto 5 din 40

17 29 8 10 14 6

Noroc

5 1 3 0 7 7 5

Super Noroc

1 2 2 5 1 8

Noroc Plus

0 9 4 6 2 5