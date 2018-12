LOTO 6/49, 16 decembrie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 16 decembrie 2018 (16.12.2018) de la ora 18.00, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Duminica, 16 decembrie 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 decembrie 2018, Loteria Română a acordat peste 10.800 de castiguri în valoare totală de peste 540.000 lei.

Pentru tragerea Loto 6/49 de duminică, 16 decembrie 2018, Loteria Română suplimentează fondul de caâștiguri al categoriei I cu 100.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 237.000 de euro) iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,2 milioane lei (peste 258.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de 2,9 milioane lei (peste 625.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 58.000 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 740.000 lei (aproximativ 160.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 183.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 13 decembrie 2018, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de peste 78.800 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 28-02 din Slatina, județul Olt și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 16 decembrie 2018.

NUMERELE EXTRASE duminică, 16 DECEMBRIE 2018

Loto 6/49

47 33 34 16 44 27

Joker

43 31 22 9 23 + 7

Loto 5 din 40

4 30 33 19 28 2

Noroc

7 8 2 1 6 6 8

Super Noroc

6 1 2 6 3 3

Noroc Plus

4 6 8 0 6 4