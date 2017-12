LOTO 6/49, 17 decembrie 2017. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 17 decembrie 2017 (17.12.2017) de la ora 18.10, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

La tragerile loto de joi, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat 14.828 de castiguri in valoare totala de 591.552,75 lei.

Loteria Romana suplimenteaza cu cate 100.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din perioada 7-21 decembrie

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 221.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 958.000 de lei (peste 206.700 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 12,9 milioane de lei (peste 2,78 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 34.600 de lei (peste 7.400 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria a II-a un report de peste 76.500 de lei (peste 16.500 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 84.300 de lei (peste 18.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 14 decembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 241.181,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 73-020 din sector 3, Bucuresti si a fost completat cu 11 numere in combinatie completa in zona A si cate 5 numere in zonele B, C si D, in total, 465 de variante si cu 20 de variante la Super Noroc. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 30 de castiguri de categoria a III-a si un castig de categoria a V-a la Super Noroc. In concluzie, suma totala castigata este 248.648 lei.

Un alt castig important, obtinut de data aceasta la tragerea Joker, este cel obtinut la categoria a II-a, in valoare de 64.344,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 07-026 din Botosani si a fost completat cu doua variante simple.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 10 decembrie 2017.

NUMERELE EXTRASE duminică, 17 decembrie, 2017

Loto 6/49

34, 30, 47, 46, 45, 26

Joker

43, 21, 3, 8, 13 / 6

Loto 5 din 40

31, 20, 26, 37, 6, 4

Noroc

1842587

Super Noroc

736507

Noroc Plus

397040