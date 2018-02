LOTO 6/49, 18 februarie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 18 februarie 2018 (18.02.2018) de la ora 18.10, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Duminica, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 februarie, s-au inregistrat 13.998 de castiguri in valoare totala de 1.361.477,20 lei.

In urma tragerii de joi la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 709.000 lei (peste 151.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,15 milioane lei (peste 246.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,11 milioane lei (aproximativ 3,5 milioane de euro). La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 136.000 de lei (peste 29.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de peste 583.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Craiova si a fost completat cu o schema redusa cod 17 (9 numere – 30 de variante). Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 4 castiguri de categoria a III-a. S-a castigat si premiul de categoria I la Noroc Plus, in valoare de peste 132.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Roman si a fost completat cu 10 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a VIII-a la Joker.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 18 februarie 2018.

NUMERELE EXTRASE duminică, 18 februarie 2018

Loto 6/49

21, 12, 42, 8, 37, 2

Joker

28, 12, 20, 3, 35 / 7

Loto 5 din 40

22, 16, 23, 29, 6, 38

Noroc

6819885

Super Noroc

500453

Noroc Plus

839687