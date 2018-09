LOTO 6/49, 23 septembrie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 23 septembrie 2018 (23.09.2018) de la ora 18.10, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Duminica, 23 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 11.535 de castiguri in valoare totala de 511.449,84 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,58 milioane lei (peste 1,4 milioane de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 221.000 de euro). La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 3 milioane lei (peste 643.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 70.000 de lei (aproximativ 15.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 548.000 de lei (aproximativ 118.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report in valoare de aproximativ 114.000 de lei (peste 24.400 de euro).

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 23 septembrie 2018.

NUMERELE EXTRASE duminică, 23 septembrie 2018

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus