LOTO 6/49, 24 februarie 2019. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 24 februarie 2019 (24.02.2019) de la ora 18.15, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Duminica, 24 februarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 februarie 2019, Loteria Romana a acordat 16.059 de castiguri, in valoare totala de 1.005.542,78 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,78 milioane lei (peste 2,47 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,07 milioane lei (peste 436.600 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,26 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 324.500 lei (peste 68.200 euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 121.000 lei (peste 25.500 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat depaseste valoarea de 292.800 lei (peste 61.500 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Joker de joi, 21 februarie 2019, a fost castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 257.100,75 lei. Biletul castigator a fost jucat la agentia 22-001 din mun. Iasi si a fost completat cu 2 variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de numai 10,50 lei.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 24 februarie 2019.

NUMERELE EXTRASE duminică, 24 FEBRUARIE 2019

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus