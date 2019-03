LOTO 6/49, 28 martie 2019. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Joi, 28 martie 2019 (28.03.2019) de la ora 18.15, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Joi, 28 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 24 martie 2019, Loteria Romana a acordat 23.554 castiguri, in valoare totala de 1.412.389,12 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16 milioane lei (peste 3,38 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,34 milioane lei (peste 494.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,52 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 455.000 lei (peste 95.800 euro). La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 350.000 lei (aprox. 73.700 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 276.000 lei (peste 58.100 euro).

La extragerea Loto 5/40 de duminica, 24 martie 2019, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 92.913,30 lei. Biletul a fost jucat la agentia 74-077 din Bucuresti (sector 4) si a fost completat cu 4 scheme reduse cod 15 (36 de variante) si o varianta la Super Noroc. In plus, jucatorul norocos a castigat si 2 premii de categoria a III-a, astfel incat castigul final este de 94.172,18 lei.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de joi, 28 martie 2019.

Numerele câștigătoare de joi, 28 martie 2019

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus