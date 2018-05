LOTO 6/49, 31 mai 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Joi, 31 mai 2018 (31.05.2018) de la ora 17.30, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Joi, 31 mai, au loc ultimele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din aceasta luna, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 mai, Loteria Romana a acordat 25.575 de castiguri in valoare totala de 3.814.459,50 lei

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 19,95 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

ULTIMA TRAGERE SPECIALA LOTO 6/49 A LUNII MAI !

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei, ceea ce se va intampla si in cazul ultimei speciale a lunii. lei

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro). La Noroc, la categoria N-3, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 89.000 de lei (peste 19.200 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 61.300 lei (peste 13.200 de euro) iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 50.000 de lei (peste 10.800 de euro). La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 31.600 lei (peste 6.800 de euro).

Ziua de 27 mai s-a dovedit a fi o zi norocoasa pentru multi jucatori la loto.

Astfel, la tragerea Noroc, la categoria I, s-a inregistrat un castig in valoare de 1.006.653,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Piatra Neamt si a fost completat cu 7 variante la Noroc si o schema cod 57 (22 de variante) la Loto 6/49. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si castigul de categoria N+3, in valoare de 382.918,60 lei si 8 castiguri de categoria a IV-a, suma totala castigata fiind de 1.389.811,76 lei.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 716.841,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din jud. Valcea si a fost completat cu o varianta simpla. Castigul de categoria a III-a, la Joker, in valoare de 118.082,07 lei, a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Barlad, completat cu 3 variante simple. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si doua castiguri de categoria a IV-a, suma totala castigata fiind de 120.649,07 lei.

La tragerea Noroc Plus, la categoria I, s-a inregistrat un castig in valoare de 304.111,54 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din jud. Teleorman si a fost completat cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de joi 31 mai 2018.

NUMERELE EXTRASE joi, 31 mai 2018

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus