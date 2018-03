LOTO 6/49, 4 martie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 4 martie 2018 (4.03.2018) de la ora 18.10, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 16,93 milioane lei (peste 3,6 milioane euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc. In urma tragerii de joi, 1 martie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2 milioane lei (peste 441.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,26 milioane de lei (peste 270.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 45.700 de lei. Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 157.800 lei (peste 33.800 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 147.600 de lei (peste 31.600 de euro).

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminica, 4 martie 2018.

NUMERELE EXTRASE duminică, 4 martie 2018

Loto 6/49

Loto 6/49 suplimentară

Joker

Joker, Tragerea suplimentară

Loto 5 din 40

Loto 5 din 40 suplimentară

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus