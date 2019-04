LOTO 6/49 Speciale de Pasti. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Sambata, 27 aprilie 2019 (27.04.2019) de la ora 18.15, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Sambata, 27 aprilie a.c., Loteria Romana organizeaza Tragerile Loto Speciale de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

REPORT LA LOTO 6/49: 4 MILIOANE EURO

REPORT LA JOKER: 1,74 MILIOANE EURO

La tragerile loto de duminica, 21 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 25.309 castiguri, in valoare totala de 1.371.967,98 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,25 milioane lei (peste 4 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,58 milioane lei (peste 543.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,28 milioane lei (peste 1,74 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 283.000 lei (aproximativ 60.000 euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 156.000 lei (aproximativ 33.000 euro), iar la Super Noroc, a ramas in joc un report cumulat in valoare de peste 308.000 lei (aproximativ 65.000 euro).

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de Sambata, 27 aprilie 2019.

Numerele câștigătoare de Pasti Loto 6/49

Loto 6/49

15 8 1 29 5 43

Loto 6/49 suplimentară

46 10 7 5 41 9

Joker

5 6 15 25 33 + 12

Joker suplimentară

22 6 21 5 45 + 3

Loto 5 din 40

36 10 8 32 38 4

Loto 5/40 suplimentară

14 29 35 3 32 18

Noroc

3 5 7 8 9 5 6

Super Noroc

6 9 0 2 1 8

Noroc Plus

7 1 0 6 1 6