Rezultate Loto 6/49 de duminică, 3 noiembrie

Rezultate trageri Loto – 3 noiembrie 2018:

Loto 6/49: 39, 48, 1, 43, 40, 31

Loto 5/40: 29, 17, 38, 2, 11, 35

Joker: +12, 25, 12, 43, 13, 34

Noroc: 1 6 9 5 3 7 2

Super Noroc: 9, 3, 9, 7, 4, 3

Noroc Plus: 1, 8, 0, 7, 6, 1

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,17 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 336.500 de euro). La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 600.000 de lei (aproximativ 123.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 62.600 de lei (peste 13.000 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 142.500 de lei (aproximativ 30.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 94.000 de lei (aroximativ 20.000 de euro).