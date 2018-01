Shenzhen. Simona Halep – Ying-Ying Duan (live video)

Cele trei românce calificate în optimile de finală ale turneului WTA de la Shenzhen vor juca miercuri, 3 ianuarie 2018.Cap de serie numărul 4 în China, Irina Begu (43 WTA) va deschide ziua, de la ora 6.00, când o va întâlni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (96 WTA).

Liderul mondial, Simona Halep, va intra pe teren nu mai devreme de la ora 9.00, când va evolua împotriva chinezoaicei Ying-Ying Duan, a 91-a în clasamentul WTA.

Imediat după meciul numărului 1 mondial, în jurul orei 10.30, Ana Bogdan (105 WTA) o va înfrunta pe Kristyna Pliskova, cehoaica aflată pe locul 61 WTA.

Toate cele trei partide vor fi transmise ÎN DIRECT de Digi Sport 1.

PROGRAMUL TRANSMISIILOR DIN TENIS DE MIERCURI, 3 IANUARIE

WTA Shenzhen, Digi Sport 1

Irina BEGU (ROU) vs. Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) – 06:00, video live stream AICI sau AICI

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. Yafan WANG (CHN)

Simona HALEP (ROU) vs. Ying-Ying DUAN (CHN), video live stream AICI sau AICI

Ana BOGDAN (ROU) vs. Kristyna PLISKOVA (CZE),video live stream AICI sau AICI

WTA Brisbane, Digi Sport 2

Anett KONTAVEIT (EST) vs. Aliaksandra SASNOVICH (BLR) – 03:00

Ana KONJUH (CRO) vs. Elina SVITOLINA (UKR) – nu înainte de 05:00

Lesia TSURENKO (UKR) vs. Kaia KANEPI (EST) – nu înainte de 07:00

Catherine BELLIS (USA) vs. Karolina PLISKOVA (CZE) – nu înainte de 12:30

WTA Auckland

Johanna LARSSON (SWE) vs. Barbora STRYCOVA (CZE) – 01:30, Digi Sport 1

Caroline WOZNIACKI (DEN) vs. Petra MARTIC (CRO) – 3:00, Digi Sport 1

Kirsten FLIPKENS (BEL) vs. Polona HERCOG (SLO) – 4:30, Digi Sport 1, după ora 06:00 la Digi Sport 4

Viktoria KUZMOVA (SVK) vs. Julia GOERGES (GER) – 08:00, Digi Sport 3

Agnieszka RADWANSKA (POL) vs. Taylor TOWNSEND (USA) – nu înainte de 10:00, Digi Sport 2