Stagiul național FRFK, un succes

Sportivii cluburilor afiliate FRFK au participat, în acest an, la un stagiu național de pregătire, care s-a desfășurat în perioada 27 august – 3 septembrie la Costinești. Evenimentul a reprezentat o premieră, deoarece a fost pentru prima oară când cluburile din FRFK s-au unit pentru a participa la un stagiu de pregătire.

”În acest an am ajuns la concluzia că este momentul să trecem la următorul nivel. Pentru că suntem ca o familie, am decis ca în acest an să ne pregătim împreună. Dacă până acum fiecare club organiza independent stagii de pregătire, am hotărât, de comun acord, să facem schimb de experienta. De asemenea, am făcut acest pas și pentru coagularea colectivului, fiindcă sportivii din Rădăuți, de exemplu, nu se cunoșteau cu cei din Târgoviște sau Bucuresti, să dau un alt exemplu, decât de la competiții. A fost un bun prilej să ne cunoaștem mai bine, nu numai la nivel de antrenori, dar și la nivel de sportivi”, a declarat organizatorul stagiului de pregătire FRFK, Corina Ilie, antrenor CS CoRYU București.