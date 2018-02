“Mă bucur să fiu din nou la Doha, însă nu pot să spun 100% cum e piciorul pentru că nu am mai jucat meci oficial. Eu mă simt pregătită, o să intru în teren ca să joc meciul și ca să îl câștig, dar vedem mâine. În 2014 am câștigat acest turneu, mi-a plăcut de fiecare dată când am jucat aici. E o atmosferă plăcută, vremea e plăcută, sper ca și anul acesta să fac o treabă bună”, a spus Halep, într-un interviu exclusiv acordat corespondentului Digi Sport, Gabriel Morariu.