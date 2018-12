5 indicii ca o agentie SEO este neprofesionista si trebuie sa renunti la ea

Daca alegi sa colaborezi cu o agentie SEO, iar aceasta se dovedeste neprofesionista, aceasta decizie iti poate afecta afacerea online, uneori chiar ireversibil. Asa-numitul “black hat SEO” iti poate aduce beneficii pe termen scurt, insa repercusiunile de lunga durata vor fi dureroase.

In online, reputatia si rezultatele se cladesc pe tehnici SEO oneste, in concordanta cu normele impuse de Google, prin noii sai algoritmi. Totusi, cum poti determina dinainte daca o anumita agentie SEO realizeaza exclusiv actiuni corecte si in conformitate cu cele mai recente trenduri din online?

Iata in continuare cateva semnale de alarma care iti transmit ca agentia SEO pe care esti pe cale sa o alegi este neserioasa si nu este potrivita pentru cresterea business-ului tau:

Iti garanteaza primul loc in Google intr-un timp scurt

Inainte de a apela la o agentie SEO, trebuie sa intelegi ca optimizarea SEO nu este o stiinta exacta, putand fi mai degraba comparata cu o arta sau o combinatie intre cele doua. Prin urmare, nicio agentie SEO, indiferent cat de profesionista ar fi si ce rezultate ar avea, nu iti poate garanta primele pozitii in Google, cu atat mai mult pe termen scurt. Algoritmii Google sunt in continua schimbare, iar SEO este un proces organic, ceea ce inseamna ca rezultatele vor fi vizibile pe termen lung.

Nu are o reputatie buna

Inainte de a semna un contract cu o agentie SEO, ba chiar inainte de a o contacta, documenteaza-te cat mai bine cu privire la recenziile acesteia, pentru a-ti face o idee despre reputatia sa. Spre exemplu, incearca sa afli ce clienti a mai avut sau are in portofoliu, cat timp au petrecut acestia alaturi de respectiva agentie, ce rezultate au obtinut etc. Apoi, dupa inceperea activitatii, asigura-te ca primesti rapoarte lunare care sa evidentieze cresterile in pozitii pe Google, dar si a traficului si interogarilor de cautare.

Serviciile sale au un pret mult prea mic fata de media pietei

O agentie SEO neprofesionista iti va oferi un pret scazut si foarte atractiv, stiind ca acesta este singurul sau atu in incercarea de a te convinge sa apelezi la serviciile sale. Orientativ, in functie de serviciile pe care le soliciti si de concurenta de pe piata in care activezi, ai putea plati intre 500 de euro si cateva mii de euro pe luna pentru SEO. Orice pret sub acest plafon poate fi considerat suspect.

Nu este deloc transparenta in ceea ce priveste actiunile sale

Lipsa transparentei denota lipsa de profesionalism din partea unei agentii SEO, intrucat fiecare miscare sau schimbare pe care aceasta le face pentru business-ul tau trebuie comunicata clar. Asadar, contacteaza agentia si cere-i informatii despre fiecare actiune pe care nu o intelegi.

Iti propune sa cumperi link-uri in loc sa construiesti un profil natural de backlinkuri

Un numar cat mai mare de backlink-uri puternice reprezinta unul dintre principalele criterii folosite de Google pentru a ordona site-urile in paginile de rezultate. Construirea unui profil solid de backlink-uri necesita multa munca si rabdare, asta bineinteles daca vorbim despre link-uri naturale.

Pe de alta parte, daca agentia SEO iti propune sa platesti link-uri, acesta este un semnal de alarma intrucat ar insemna ca incearca sa influenteze in mod nenatural deciziile lui Google. Aceasta tehnica da roade doar pe termen scurt, iar tu iti doresti rezultate pe termen lung.

Cei mai recenti algoritmi lansati de Google se concentreaza pe experienta utilizatorilor, iar cumpararea unor link-uri care nu sunt accesate nu va fi de niciun folos. Prin urmare, este crucial ca link-ul catre site-ul tau sa fie abil inserat intr-un text util si relevant pentru utilizatori.