Datele a peste 110.000 de români au fost colectate de Cambridge Analytica. Află dacă te numeri printre ei

Peste 112.300 de români ar fi fost victimele scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica, după ce 78 de prieteni comuni ai acestora au instalat o aplicaţie. Ei se află printre cei peste 87 de milioane de utilizatori Facebook ale căror date au fost colectate de Cambridge Analytica, conform Digi 24.

78 de români şi-au instalat aplicaţia „This is your digital life”, cea care colecta datele personale şi le oferea apoi Cambridge Analytica. Mai mult, alţi 112.343 de români, care erau în cercul de prieteni al celor 78, ar fi afectaţi de această problemă. Datele personale are acestora ar fi ajuns la firma de consultanţă britanică.

Cu ajutorul acestor date, companiile de consultanţă precum Cambridge Analytica, pot elabora mesaje personalizate în numele unui partid politic, aşa cum s-a întâmplat în Statele Unite şi pot influenţa astfel electoratul. La nivel mondial, vorbim de peste 87 de milioane de utilizatori Facebook ale căror date au fost colectate de Cambridge Analytica. Cei mai mulţi din Statele Unite, aproximativ 70 de milioane, în timp ce pe teritoriul Uniunii Europene sunt cel puţin 2,7 milioane de utilizatori afectaţi.

Începând de luni, 9 aprilie, Facebook a început să trimită notificari către milioane de utilizatori pentru a-i anunţa oficial că datele personale le-au fost folosite ilegal în scopuri electorale.

Dacă vrei să afli dacă datele tale sau ale prietenilor tăi au fost colectate de Cambridge Analytica, verifică aici, în tool-ul de la Facebook