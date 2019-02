De ce este profitabil sa participi la cel mai bun curs SEO din Bucuresti?

Ai o companie care sufera de lipsa de vizibilitate sau un magazin online cu o cifra mica de afaceri? Vei avea nevoie de optimizare SEO pentru a-ti face afacerea vizibila si pentru a-ti creste brandul personal. Cu toate acestea, probabil ca te intrebi: de ce sa particip la un curs SEO Bucuresti?

In primul rand, trebuie sa stii ca rezultatele obtinute in urma optimizarii nu vor veni peste noapte. Pentru a capata o mai buna vizibilitate, va trebui sa planuiesti o strategie pe termen lung, aceasta constand in mai multe procese, ce pot dura chiar si luni intregi! Inainte de toate, va trebui sa faci putin research, apoi sa incepi planificarea. Dupa aceea, vei avea nevoie de continut, dar sa nu uitam nici de componenta de marketing. Toate acestea dureaza destul de mult, iar pentru a fi de efect, va trebui sa depui aceasta munca intr-un ritm constant.

Desigur, fiecare din acesti pasi are costul sau. Astfel, daca alegi sa contractezi o agentie SEO oarecare doar pentru research, probabil ca va trebui sa scoti din buzunar o suma considerabila, fara sa stii exact la ce sa te astepti si fara a avea garantia calitatii serviciilor. . Altfel, daca alegi sa te ocupi singur, ai nevoie doar de un tool precum SEMRush si un tabel in Excel. Asadar, iata, in continuare, ce avantaje iti aduce participarea la un curs SEO Bucuresti.

In primul rand, nu va trebui sa risti si sa alegi o agentie SEO care promite “cerul si pamantul”. Vei putea recunoaste de la distanta ca o mare parte din acesti “specialisti SEO” nu te vor ajuta mai mult decat o vei putea face pe cont propriu. Spre exemplu, multe agentii SEO iti vor face o oferta de “audit”, care vine la pachet cu crearea de continut. Desigur, in majoritatea cazurilor, auditul va fi generat probabil de un program gratuit, fara a beneficia de context. In plus, daca nu platesti foarte mult pentru continut, probabil ca nu este de calitate, lucru de care Google tine cont din ce in ce mai mult.

Astfel, chiar daca decizi totusi sa faci apel la o agentie, iti recomandam si un curs SEO in Bucuresti. Totusi, de unde stii ca aceasta te va ajuta cu adevarat? Iata 4 lucruri de care poti tine cont pentru a te feri de oferte inselatoare sau de-a dreptul mincinoase:

Nu te lasa pacalit de “certificatul de specialist SEO”!

Multe cursuri de SEO pun accentul pe certificatul obtinut la final. Sa fim sinceri: daca certificatul tau nu este de la Google, nu conteaza (si nici macar certificatele de la Google nu sunt atat de bine definite). Aceasta tactica este folosita ca “momeala” pentru studentii care cred ca primesc o diploma certificata.

Atentie la agentiile SEO care nu au un registru al rezultatelor obtinute pentru diversi clienti!

Este important sa cauti un curs SEO din Bucuresti, precum Jedi SEO School, care are experienta necesara (si dovedita) pentru a-ti preda fundamentele acestei activitati. Ca sa eviti cursurile inselatoare, trebuie sa iti pui doua intrebari: pot da exemple de site-uri carora le-au crescut traficul sau conversiile? Pot da exemple de povesti de succes din propria lor experienta?

Nu ai participa la un curs de bucatarie condus de cineva care nu stie sa gateasca, nu? De ce ai urma un curs SEO din Bucuresti care nu a produs inca nici un rezultat?

Asigura-te ca alegi un curs care este la zi cu practicile SEO!

Experienta dovedita este un avantaj, insa ea trebuie sa fie de data recenta. Aceasta industrie este mereu in miscare, iar unele strategii folosite anul trecut nu mai sunt valabile astazi. Astfel, alege un curs SEO din Bucuresti care iti poate arata rezultate relevante, obtinute recent.

Ai grija la promisiuni prea bune ca sa fie adevarate!

De exemplu, o promisiune de tipul “vei fi listat pe prima pagina din Google in 7 zile!”. Toti specialistii SEO stiu ca nu exista garantii in lumea motoarelor de cautare. Singurul lucru care iti poate aduce rezultate este o strategie consistenta, alaturi de munca depusa constant. De asemenea, pe aceasta lista intra si cursurile sau agentiile care promit sa iti vanda “un simplu truc” pentru alegerea cuvintele cheie. Cu toate ca exista, intr-adevar, diverse trucuri, acestea nu te vor aduce pe pozitii de top in mai putin de o saptamana, asa cum promit unele agentii.

Din acest motiv, iti recomandam JediSEO School, singurul curs SEO complet din Bucuresti. Cu o durata de doua luni si un total de peste 50 de ore, vei putea stapani forta Google si creste astfel afacerea intr-un mod planificat, care iti va aduce rezultatele dorite!