De ce sunt importante linkurile externe intr-o strategie de optimizare SEO

Daca nu stiai pana acum, orice strategie de optimizare SEO de succes trebuie sa includa construirea unui profil de linkuri externe, cunoscute in domeniu si sub denumirea de backlinkuri. Insa de ce sunt acestea atat de importante in SEO? In cele ce urmeaza, iti vom prezenta 4 motive pentru care linkurile externe sunt esentiale in procesul de optimizare SEO:

Linkurile externe reprezinta modalitatea prin care Google identifica pagini web noi

La fel cum un turist aflat intr-o tara straina foloseste o harta pentru a identifica noi destinatii, crawlerii Google se folosesc de linkurile externe pentru a identifica pagini web noi si a le indexa. Cu cat exista mai multe linkuri externe care trimit catre un site, cu atat acesta are mai multe sanse de a fi identificat mai rapid de catre spiderii Google. Acest lucru duce catre o indexare mai rapida si o crestere in pozitiile din SERP. Un profil solid de backlinkuri construit pe site-uri cu autoritate si relevante pentru domeniul de activitate al business-ului tau va contribui in mod semnificativ la succesul strategiei de optimizare SEO a site-ului.

Linkurile externe vorbesc despre reputatia brandului tau in mediul online

Google nu gandeste precum o fiinta umana, asa ca se foloseste de un numar mare de algoritmi pentru a determina calitatea si relevanta paginilor web, pentru a oferi utilizatorilor cele mai bune rezultate la interogarile pe care le efectueaza dupa anumite cuvinte cheie.

Astfel, Google se foloseste de profilul de linkuri externe al site-ului tau pentru a determina reputatia brandului tau in online. Cu cat “vorbeste lumea” mai mult despre brandul tau prin intermediul backlinkurilor, cu atat site-ul tau va fi vazut ca unul popular, de incredere si cu o buna reputatie in mediul online. Principiul este unul destul de simplu si de intuitiv – intre un site cu 3 linkuri externe si unul cu 300 de backlinkuri, cu siguranta oricine l-ar considera pe cel de-al doilea ca fiind mai de incredere.

Backlinkurile relevante ofera mai multa credibilitate site-ului tau

In procesul de optimizare SEO, nu numai numarul de backlinkuri isi spune cuvantul, ci si calitatea si relevanta acestora pentru industria in care activeaza business-ul tau. De exemplu, daca un producator de masini are un profil de backlinkuri care provin de pe bloguri si site-uri din domeniul auto, acesta se bucura de mai multa credibilitate decat in cazul in care linkurile ar proveni de pe site-uri care vand, spre exemplu, mancare pentru animale. Mai mult, linkurile care provin de pe site-uri care nu au nicio legatura cu domeniul tau de activitate, pot duce chiar la atragerea unei penalizari din partea lui Google, mai ales daca acestea sunt “sitewide”, adica pe fiecare pagina a unui domeniu web. Asadar, orice strategie de optimizare SEO trebuie sa aiba ca obiectiv construirea unui profil echilibrat de linkuri externe, care sa provina de pe site-uri cu autoritate si relevanta.

Linkurile externe pot contribui la o crestere a traficului

Indiferent ca vorbim despre un articol de blog sau un advertorial pe un site de stiri, orice utilizator care da click pe un link extern si ajunge pe site-ul tau contribuie la cresterea traficului de tip referral.

Asadar, nu uita sa incluzi in strategia de optimizare SEO construirea unui profil backlinkuri pe site-uri relevante si de cea mai buna calitate, cu un Domain Authority (DA) de cel putin 40. Aceste site-uri au parte de o audienta mai mare si mai bine targetata, lucru care poate duce la o crestere a traficului de tip referral pe site-ul tau.