Singurele cursuri SEO care te vor invata ca acest domeniu este despre utilizatori, nu despre motoarele de cautare

Foarte multi antreprenori, angajati in marketing online, ba chiar si asa-zisi “experti” SEO, in mod evident autointitulati, fac greseala sa considere acest domeniu unul legat strict de motoarele de cautare. Este adevarat, in trecut, toate actiunile de SEO erau realizate pentru a fi “observate” de crawlerii Google: crearea de meta titluri si meta descrieri, heading-uri, backlink-uri etc. Cu toate acestea, Google a inceput in ultimii ani sa puna din ce in ce mai mult accent pe experienta utilizatorilor si sa tina cont, in stabilirea ierarhiei in paginile de rezultate, de comportamentul si feedback-ul acestora.

Desi acest lucru este evident, tot mai multi oameni din industrie continua sa considere SEO o activitate eminamente tehnica. Este vorba aici inclusiv despre oameni care isi aroga dreptul de a-i invata pe altii tainele Search Engine Optimization. Din fericire, insa, exista si cursuri SEO care sunt ancorate in realitatile prezentului, fiind la curent cu conceptul de “new SEO 2019”. Singurele cursuri SEO complete din Romania se tin la Jedi SEO School, scoala infiintata de Ovidiu Joita. Founder & CEO al agentiei de marketing online iAgency, acesta are o experienta de peste 15 ani in domeniu.

Ajunse la cea de-a treia promotie, aceste cursuri SEO dureaza doua luni, totalizand 50 de ore de informatii (de luni pana miercuri, de la 18:00 la 20:00). Orele se tin la sediul iAgency din Bucuresti, situat in apropiere de Piata Unirii. Ele sunt structurate in patru parti de importanta egala: optimizarea SEO on page, optimizarea SEO off page, indicatorii de User Experience si valoarea brandului in SEO. Ultimii doi metrici fac parte din conceptul “new SEO 2019”, fiind din ce in ce mai importanti printre criteriile folosite de Google pentru listarea site-urilor in SERP.

In cadrul acestor cursuri SEO, vei afla cat de mult a crescut ponderea indicatorilor de User Experience in Search Engine Optimization. In primul rand, Google tine cont din ce in ce mai mult de timpul petrecut de utilizatori pe un anumit site, dar si de numarul de pagini accesate, scroll depth, click-uri etc. De asemenea, se monitorizeaza si numarul de cautari pe brand, atat pentru exact match (doar numele brandului), cat si pentru numele brandului plus cuvinte cheie aferente produselor sau serviciilor oferite de respectiva companie. Tinand cont de toate aceste aspecte, putem spune ca utilizatorul are intotdeauna “ultimul cuvant”.

Nu in ultimul rand, importanta factorului uman a schimbat din temelii si activitatea si strategia de optimizare, atat on page, cat si off page. Astfel, aceste cursuri SEO te vor invata ca in meta tag-uri nu mai este suficient sa apara cuvantul cheie si atat. Acestea vor trebui sa fie atractive din punctul de vedere al utilizatorilor, sa contina un “call to action” si, in anumite cazuri, si numarul de telefon, pentru ca potentialii clienti sa intre cat mai repede in contact cu brandul respectiv. Totodata, comunicatele si advertorialele, pregatite in cadrul activitatii de optimizare off page, trebuie sa fie mai mult informative decat de marketing, pentru a fi considerate interesante si relevante de catre utilizatori.