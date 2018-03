Zuckerberg, prima declaraţie în scandalul Cambridge Analytica

Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reacţie la scandalul Cambridge Analytica, spunând că este vorba despre un abuz de încredere, atât între părţile inplicate, cât şi între Facebook şi cei care îşi pun la dispoziţie date personale, aşteptându-se ca acestea să fie protejate.

El a oferit explicaţii cu privire la modul în care datele utilizatorilor au ajuns în posesia firmei de consultanţă, la măsurile deja luate şi la cele pe care platforma Facebook urmează să le ia în urma acestui scandal.

El a spus că vor fi investigate toate aplicaţiile care au avut acces la un volum mare de informaţii şi a anunţat că va fi făcut un audit complet al oricărei aplicaţii cu activitate suspectă.

De asemenea, va fi restricţionat accesul la date al celor care dezvoltă aplicaţii, pentru a preveni alte abuzuri.

Zuckerberg mai anunţă şi că se va asigura că utilizatorii înţeleg aplicaţiile cărora le permit să le acceseze datele. totodată utilizatorii pot anula drepturile de utilizare a datelor proprii de diverse aplicaţii.

“Am lansat Facebook şi la sfârşitul zilei sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă pe platforma noastră. Sunt hotărât să fac tot ceea ce este nevoie pentru a proteja comunitatea noastră. În timp ce această problemă specifică care implică Cambridge Analytica nu ar trebui să se mai întâmple astăzi cu noi aplicaţii, asta nu schimbă ceea ce s-a întâmplat în trecut. Vom învăţa din această experienţă să îmbunătăţi în coninuare siguranţa platformei şi să facem comunitatea noastră mai sigură pentru toată lumea, pe termen lung”, încheie Zuckerberg.

Fondatorul Facebook a ţinut să le mulţumească celor care continuă să creadă în misiunea companiei şi care lucrează la construirea comunităţii pe care o reprezintă reţeaua de socializare, el promiţând că Facebook va depăşi această problemă şi va construi un serviciu mai bun pe termen lung.

”Avem responsabilitatea de a v ă proteja datele şi dacă nu putem face acest lucru însemnă că nu merităm să vă servim. Am lucrat pentru a înţelege exact ceea ce s-a întâmplat şi cum putem să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla. Vestea bună că cele mai importante măsuri de prevenire a repetării situaţiei au fost luate cu ani în urmă. Dar am făcut şi greşeli, mai sunt multe de făcut şi trebuie să intervenim şi să le facem”, a scris Zuckerberg, care a prezentat şi filmul evenimentelor legate de Cambridge Analytica.

În 2017, a scris Zuckerberg, compania a lansat Platforma Facebook, cu viziunea ca mai multe aplicaţii să aibă rol de socializare: calendarul care să prezinte datele de naştere ale prietenilor, hărţile unde locuiesc prietenii, iar aplicaţia de adrese să arate fotografiile acestora. Pentru a face asta, Facebook a perrmis utilizatorilor să se logheze şi să distribuie unde se află prietenii şi unele informaţii despre ei.

În 2013, un cercetător al Cambridge University pe nume Aleksandr Kogan a creat o aplicaţie pentru un sondaj de opinie, care a fost instalată de circa 300.000 de utilizatori. Aceştia au distribuit datele lor, precum şi datele unora dintre prietenii lor. Având în vedere cum funcţiona platforma Facebook la momentul respectiv, asta a însemnat că Kogan a putut accesa datele a zeci de milioane de prieteni ale utilizatorilor respectivi.

În 2014, pentru a preveni aplicaţiile abuzive, Facebook a anunţat că modifică întreaga platformă pentru a limita semnificativ datele care pot fi accesate de aplicaţii. Mai important, aplicaţii precum cea a lui Kogan nu au mai putut solicita date despre prietenii unei persoane decât dacă şi aceştia le autorizează. Facebook a mai cerut dezvoltatorilor să îi ceară acordul înainte de a solicita date sensibile de la utilizatori. Aceste măsuri previn ca orice fel de aplicaţie de timpul celei folosite de Kogan să poată accesa în prezent atât de multe date.

În 2015, am aflat de la jurnalişti ai publicaţiei The Guardian că Kogan a pus la dispoziţie datele din aplicaţia sa firmei Cambridge Analytica, explică Zuckerberg în mesajul său.

”Este împotriva politicilor noastre ca dezvoltatorii să distribuie date fără consimţământul oamenilor, aşa că am exclus imediat aplicaţia lui Kogan de pe platforma noastră şi am cerut oficial acestuia şi firmei Cambridge Analytica să certifice că au şters toate datele obţinute în mod incorect. Au oferit aceste certificări”, a arătat Zuckerberg.

”Săptămâna trecută, am aflat de la The Guardian, The New York Times şi Channel 4 că este posibil ca firma Cambridge Analytica să nu fi şters datele aşa cum au certificat. Le-am interzis imediat să mai folosească oricare dintre serviciile noastre. Cambridge Analytica susţine că a şters deja datele şi a acceptat un audit din partea unei firme pe care am angajat-o să confirme acest lucru. Colaborăm cu autorităţile de reglementare care investighează ceea ce s-a întâmplat”, a mai scris şeful Facebook.