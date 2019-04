Ai nevoie de costume medicale personalizate? Iata ce optiuni ai la indemana!

Halatele medicale, cunsocute si drept costume medicale, reprezinta o emblema profesionala a persoanelor care activeaza in acest domeniu, precum doctori, asistenti, dar si personalul de laborator. Astfel, acestea indeplinesc un dublu rol: acela de prezentare a persoanei si a specializarii, dar si cel de siguranta, prin mentinerea igienei la locul de munca.

De aceea, un producator specializat in echipamente de protectie, va pune accentul atat pe siguranta personalului, indiferent de domeniul de activitate, cat si pe sobrietatea si profesionalismul cadrelor medicale, prin costume medicale de cea mai buna calitate, ce beneficiaza de certificare Rocert. Astfel, pentru costume medicale durabile si elegante, este recomandat sa apelati la un producator ale carui articole vestimentare corespund standardelor in domeniu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 18001:2008, atestate de catre Societatea Romana pentru Certificare Rocert in domeniul confectionarii de haine de lucru.

Spre exemplu, Kronos.ro ofera solutii complete pentru echipamente de Protectia Muncii, printre care putem intalni si costume medicale, la un raport calitate-pret deosebit de avantajos. Cu peste 25 de ani de experienta in domeniu, aceasta companie nu a facut niciodata rabat la calitate, mentinand in acelasi timp un pret competitiv.

De asemenea, Kronos ofera si solutii pentru imaginea organizationala a clientilor din mai multe domenii de actiitate, prin modalitati de personalizare a articolelor vestimentare. De asemenea, la cerere, aceasta companie specializata iti poate pune la dispozitie si un departament de creatie, in legatura stransa cu atelierul de croitorie, astfel incat sa-ti vina in ajutor cu solutiile de branding necesare, atat pentru salopete de lucru, cat si pentru halate, costume medicale etc.

De exemplu, in functie de necesitati si preferinte, poate fi creata intreaga identitate vizuala a firmei sau companiei tale – de la stabilirea paletei cromatice, pana la realizarea logo-ului. Astfel, sigla sau “brandul” creat poate fi integrat cu usurinta in designul costumelor medicale, printre-o serie de metode, care includ:

Broderia – Cei care isi doresc costume medicale personalizate, cu un aspect premium, pot face apel la aceasta metoda. Folosita pentru o gama diversa de articole vestimentare, precum pantaloni, tricouri, costume medicale, halate, bonete, sepci si multe altele, broderia ramane si astazi una din metodele cele mai eficiente din punct de vedere vizual, fiind in acelasi timp foarte rezistente la actiunea timpului.

Serigrafia – Aceasta tehnica de personalizare a costumelor medicale consta in obtinerea unei imagini direct pe tesatura, prin aplicarea de cerneala printre-un sablon de blocare si a unui ecran fin portat, pentru un transfer de cea mai buna calitate. Astfel, imaginea obtinuta este realizata dintr-un numar de puncte fine, ce corespund numarului de porturi prezente la ecranul utilizat pentru masca. Cu toate ca rezultatele nu sunt aceleasi ca in cazul broderiei, aceasta tehnica este eficienta si foarte des folosita.

Termotransferul – O alta tehnica de imprimare, superioara serigrafiei, este termotransferul. Acesta implica personalizarea costumelor medicale prin transferul unei imagini (policromie sau logotipuri) cu ajutorul unei folii speciale, care este imprimata digital si apoi taiata cu un cutter-plotter. Transferul se face pe materialul textil, cu ajutorul unei prese termice, iar rezultatele sunt excelente, fiind mult superioare metodei prin serigrafie, datorita posibilitatii de a imprima imagini la o rezolutie foarte mare.

