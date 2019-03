Renunta pentru totdeauna la proteza dentara cu sistemul Fast and Fixed!

Netratate la timp, problemele dentare aparent minore se pot agrava rapid, ajungandu-se la situatii deosebit de grave, precum pierderea tuturor dintilor. Tehnologia moderna, insa, are o rezolvare chiar si pentru aceste situatii extreme, astfel incat vei putea opta pentru sistemul Fast and Fixed in cadrul unei clinici stomatologice de top.

In cazul in care nu mai ai niciun dinte sau esti pe cale sa pierzi dintii naturali, acest sistem inovator te va ajuta sa beneficiezi de o noua dantura chiar in ziua interventiei. Acest sistem revolutionar a fost conceput in special pentru persoanele care sunt nevoite sa poarte o proteza dentara, acestea scapand de grija fixarii protezei si putandu-se bucura din nou de dinti ficsi.

Spre deosebire de alte proceduri moderne din sfera implantologiei, care presupun o perioada de cateva luni pentru osteointegrare, puntile provizorii ale sistemului Fast and Fixed iti vor garanta un nou zambet dupa numai cateva ore de la interventie.

Beneficiile sistemului Fast and Fixed:

– Confortul resimtit de pacient pe durata tratamentului este maxim. Cu ajutorul acestui sistem, este eliminat tratamentul de lunga durata, cu multe vizite la clinica stomatologica. Astfel, va avea loc o singura interventie, indiferent de gradul de dificultate al cazului;

– Tehnologia de ultima generatie pe care se bazeaza acest sistem german asigura o sustinere optima noii danturi. Astfel, in loc de folosirea a 8 pana la 10 implanturi dentare pe fiecare arcada in sedinte repetate (un total de pana la 20 de proceduri separate de implantare), interventia pentru Fast and Fixed se desfasoara intr-o singura vizita si presupune numai 6 implanturi la nivelul maxilarului si 4 la mandibula;

– Fixarea danturii provizorii se va realiza la numai 24 de ore de la momentul inserarii, astfel incat va disparea nevoia folosirii unei proteze detasabile pentru perioada de 6 luni necesara integrarii implanturilor in tesutul osos;

– Sistemul revolutionar Fast and Fixed foloseste portiunile de os dur de pe arcada, astfel incat vor fi eliminate procedurile suplimentare de sinus lifting sau aditie osoasa;

– Pretul este mult mai avantajos decat in cazul procedurii clasice, care presupune multiple programari la clinica stomatologica, inserarea unui numar mai mare de implanturi, interventii suplimentare si o durata mai lunga a tratamentului;

– Odata cu finalizarea procedurii, fizionomia pacientului se va schimba in bine (vei avea senzatia ca ai intinerit cu 5 ani), iar sistemul va fi perceput ca si dintii naturali.

Ce trebuie sa stii inainte de a apela la aceasta solutie?

Pentru a te putea bucura de aceasta solutie revolutionara a implantologiei moderne, insa, trebuie sa apelezi la o clinica stomatologica performanta din toate punctele de vedere, precum Dental Excellence. Sistemul Fast and Fixed poate fi realizat numai de catre chirurgi dentari cu o anumita competenta si experienta, dat fiind faptul ca tehnica folosita este diferita de cea pe care o presupune inserarea unui implant dentar clasic. In cazul in care doresti sa eviti complicatiile de orice fel, este foarte important sa pastrezi aceste detalii in minte.

Un alt detaliu de importanta majora este reprezentat de producatorul implanturilor de acest tip. Astfel, va trebui sa te asiguri ca sistemul Fast and Fixed, de care urmeaza sa beneficiezi, este produs de Bredent, companie ce a inventat acest sistem si are cea mai mare experienta in utilizarea lui. In plus, clinica stomatologica pe care o alegi va trebui sa fie dotata cu aparatura necesara efectuarii unei interventii cu acest grad de complexitate. Desi efortul financiar va fi unul considerabil, sistemul Fast and Fixed nu va depasi costurile pe care le-ar fi implicat un plan clasic de tratament, iar multe dintre clinicile moderne iti pot pune la dispozitie diverse planuri de finantare (inclusiv in rate) a tratamentelor complexe, pentru ca tu sa te poti bucura de o dantura functionala si impecabila din punct de vedere estetic.