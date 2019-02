Restaurare completa a danturii cu implanturi dentare Sky Fast&Fixed de la Bredent

Stiai ca majoritatea pacientilor suferinzi de edentatie, care si-au pierdut una dintre cele doua arcade dentare sau chiar ambele, percep lipsa dintilor ca pe un handicap? Aceasta perceptie survine in urma a trei aspecte cauzate de pierderea completa sau partiala a dentitiei:

– fara o dantura completa si 100% functionala nu ne putem alimenta corespunzator;

– lipsa dintilor poate cauza probleme de vorbire si pronuntie;

– fara o dantura perfecta nu putem zambi larg, increzatori in sine si fara sa ne simtim complexati.

Astfel, edentatia integrala sau partiala ridica probleme atat din punct de vedere functional, cat si estetic, din punctul de vedere al stilului de viata si vietii sociale deopotriva. Iar acest fenomen suparator ne poate afecta atat sanatatea, cat si confortul psihic. Drept urmare, nu-i de mirare ca majoritatea pacientilor edentati compara aceasta problema cu un handicap. Din fericire pentru acestia, exista o solutie salvatoare: un plan de tratament cu implanturi dentare Sky Fast&Fixed de la Bredent, pentru restaurarea completa a danturii, indiferent de complexitatea cazului.

Purtatorii de proteze dentare care isi doresc dinti ficsi, pacientii care si-au pierdut toti dintii si care isi doresc o lucrare fixa, persoanele care au dinti irecuperabili sau care nu mai pot sustine o lucrare fixa pe proteze dentare, pacientii care au nevoie de interventii laborioase – toti acestia pot beneficia acum de un tratament cu implanturi dentare pentru o lucrare durabila si de inalta calitate!

Cu alte cuvinte, implanturile dentare Sky Fast&Fixed de la Bredent au menirea de a inlocui proteza mobila, deseori incomoda si ineficienta, cu dinti ficsi asemanatori dintilor naturali. Mai mult decat atat, interventia se desfasoara in timp record, astfel incat in doar 24 de ore vei beneficia de o noua dantura estetica si perfect functionala. Acest lucru este valabil, bineinteles, numai in cazul in care apelezi la o clinica stomatologica specializata in implanturi dentare de ultima generatie, precum Clinicile Dr. Leahu de la noi din tara.

Avantajele restaurarii danturii cu implanturi dentare Sky Fast&Fixed de la Bredent

Vei avea parte de consultanta preliminara amanuntita, pentru stabilirea unui diagnostic precis de la bun inceput si o planificare cat mai exacta a timpului si a costurilor.

Extractia si inserarea implanturilor dentare vor avea loc intr-o singura interventie, realizandu-se fara durere si facilitand astfel recuperarea post-operatorie.

Vei avea parte de o desfasurare rapida a procedurii, intr-o singura sedinta. Vei economisi timp, bani si energie, prin faptul ca nu vei mai fi nevoit sa faci numeroase drumuri la medicul stomatolog.

Folosind doar materiale de inalta calitate, biocompatibile, tehnica de implanturi dentare Fast&Fixed de la Bredent reduce riscul aparitiei complicatiilor post-operatorii.

Vei beneficia de o garantie pe termen lung a rezultatelor. Vei avea siguranta lucrarii, te vei bucura de confort si vei scapa astfel de protezele dentare incomode.