20 de oameni luați ostatici într-un autobuz, în nordul Ucrainei

20 de oameni au fost luați ostatici într-un autobuz. în nordul Ucrainei. Persoana care i-a sechestrat le-a transmis forțelor de ordine că este înarmată și că are asupra sa explozibili.

Mai multe focuri de armă s-au auzit în centrul orașului Luțk, acolo unde are loc luarea de ostatici. De altfel, în geamurile autobuzului sechestrat sunt vizibile urme de gloanțe.

Potrivit presei locale, înainte de a lua ostatici, atacatorul a postat pe rețelele sociale mai multe mesaje în care își exprima nemulțumirea față de sistemul public. Pentru moment, acesta nu a făcut nicio solicitare polițiștilor.

La fața locului au fost trimise dispozitive importante formate din forțe de ordine și geniști. Zona a fost complet închisă, iar oamenii din Luțk au fost avertizați să evite zona.

