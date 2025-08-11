Accident cu șapte mașini pe A2. Traficul este blocat

Șapte autovehicule au fost implicate, luni dimineață, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A2 București-Constanța.

În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. Traficul rutier pe sensul spre Constanța este complet blocat.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, din județul Călărași, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate șapte autovehicule.

Din primele informații, a reieșit că două persoane au fost rănite, acestea aflându-se în evaluare medicală. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanța, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară, județul Călărași.