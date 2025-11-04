Accident în București, între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei

Un accident a avut loc în București, marți dimineață, între un tramvai și un autobus STB. Șapte persoane au cerut să fie duse la spital. Accidentul a avut loc la intersecția Str. Brașov cu Drumul Taberei. Opt persoane au fost rănite, dar erau conștiente, din care șapte au cerut să fie duse la spital.
În urma evaluării medicale sunt transportate la spital 7 victime conștiente, cooperante, astfel, transmit autoritățile:
– 2 la Spital Clinic de Urgență București,
– 4 la Spital Universitar de Urgență București
– 1 la Spital Militar Central
STB a anunțat că accidentul a avut loc între un tramvai 41 și un autobus 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței.
- ”În urma impactului, mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la fața locului de către echipaje SMURD. În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă. În paralel, Poliția Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”.