Accident în București, între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei

Un accident a avut loc în București, marți dimineață, între un tramvai și un autobus STB. Șapte persoane au cerut să fie duse la spital. Accidentul a avut loc la intersecția Str. Brașov cu Drumul Taberei. Opt persoane au fost rănite, dar erau conștiente, din care șapte au cerut să fie duse la spital.

În urma evaluării medicale sunt transportate la spital 7 victime conștiente, cooperante, astfel, transmit autoritățile:

– 2 la Spital Clinic de Urgență București,

– 4 la Spital Universitar de Urgență București

– 1 la Spital Militar Central

STB a anunțat că accidentul a avut loc între un tramvai 41 și un autobus 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței.