Accident în Capitală – Două persoane rănite, după ce un vehicul s-a ciocnit cu alte două maşini oprite la semafor

Două persoane au fost rănite, după ce, marţi noaptea, un vehicul s-a ciocnit cu alte două maşini oprite la semafor, la intersecţia dintre Calea Rahovei cu Str. Mihail Sebastian din Capitală. Femeia care a produs accidentul a plecat fără încuviinţarea poliţiştilor, iar când a fost găsită şi dusă la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, a refuzat recoltarea de probe biologice.

”La data de 21 octombrie 2025, în jurul orei 01.50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre Calea Rahovei cu Str. Mihail Sebastian, în care au fost implicate 3 autovehicule. Din primele informaţii conducătorul unui autovehicul, care se deplasa pe Calea Rahovei, dinspre Şoseaua Progresului, la intersecţia cu Str. Mihail Sebastian, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu două autovehicule, care s-ar fi aflat oprite la semafor, în benzile 1 şi 2 de circulaţie”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră.

După producerea accidentului de circulaţie, şoferul vehiculului care a intrat în coliziune cu cele două autovehicule a coborât din vehicul şi a plecat de la locul accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului.

În urma accidentului, două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital.

”În urma activităţilor desfăşurate de către poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la scurt timp a fost identificat conducătorul autovehiculului de către poliţişti din cadrul Secţiei 19 Poliţie, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 45 de ani. Toţi conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”. Femeia în vârstă de 45 de ani a fost testată preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ”, relatează poli8ţiştii.

Aceasta a fost transportată la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde a refuzat recoltarea unei probe biologice.

”În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, „refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice” şi „vătămare corporală din culpă””, transmite Brigada de Poliţie Rutieră.