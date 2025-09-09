Accident între o mașină și un microbuz, la Mangalia; Planul Roșu, activat

Un accident rutier în care sunt implicate 11 persoane a avut loc, marți dimineață, la Mangalia, între un microbuz și un autoturism, fiind activat Planul Roșu de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit surse citate, la fața locului s-a deplasat o mașină de stingere, un echipaj de descarcerare, nouă ambulanțe SMURD și trei autospeciale pentru transport victime multiple.

ISU Dobrogea a anunțat marți dimineață 9 septembrie că la ora 07.20 a fost activat planul roșu de intervenție. Este vorba despre un accident rutier între un microbuz și autoturism, care s-a petrecut la ieșire din Mangalia spre Albești. Potrivit primelor informații există posibilitatea ca în autoturism să existe o persoană încarcerată. De asemenea, reprezentanții ISU Dobrogea mai spun că în microbuz ar fi 15 persoane.

”Avem 8 echipaje de prim ajutor și un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SAJ. Este vorba despre 13 persoane în microbuz și o persoană în autoturism, care nu este încarcerată. Toate cele 13 persoane sunt evaluate medical la fața locului.

3 persoane au fost preluate spre spital cu ambulanțele SAJ”, au relatat reprezentanții ISU Dobrogea.

Alte 3 persoane au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital pentru investigații suplimentare. La fața locului se acordă ajutor medical celorlalte persoane implicate în accident.

În total au fost duse la spital 8 femei și 4 bărbați, o persoană refuzând transportul la spital. Planul roșu a fost dezactivat

”La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism și un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În urma accidentului rutier au fost rănite mai multe persoane. Cercetarea la fața locului este în desfășurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat”, se arată în comunicarea IPJ Constanța.