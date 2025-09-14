Accident la Cotroceni: O ambulanță aflată în MISIUNE s-a răsturnat

O ambulanță aflată în misiune s-a răsturnat, după un accident cu o altă mașină, în zona Palatului Cotroceni.

„La data de 14.09.2025, în jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piața Leu.

Din primele informații, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanță din cadrul SABIF, care transporta un pacient.

În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar și a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind “zero”, se arată în comunicatul poliției.

În continuare, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.