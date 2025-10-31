Accident pe A1 Deva – Nădlac – Cinci persoane sunt evaluate medical după ce un autotren s-a ciocnit cu un autoturism de tip 8+1

Cinci persoane sunt evaluate medical după ce un autotren s-a ciocnit cu un autoturism de tip 8+1 pe autostrada A1 Deva – Nădlac, în apropiere de Nădlac. Traficul este oprit pentru aterizarea elicopterului SMURD.

”Taficul rutier este oprit pe A1 Deva – Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localităţii Nădlac, judeţul Arad, pentru aterizarea elicopterului SMURD, după ce un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1”, anunţă ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, cinci persoane se află în evaluare medicală.

Se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 09:30