Accident pe E85, între două autocamioane, unul încărcat cu azotat de amoniu. Un șofer a murit

Accident rutier cu 2 autocamioane pe DN2/E85, în localitatea Domnești, judetul Vrancea. Un șofer a murit. Unul dintre tiruri transporta azotat de amoniu.

Unul dintre camioane, înmatriculat în Ucraina, transporta azotat de amoniu. Celălalt, condus de un șofer din Galați, era încărcat cu pavaje.

Din primele verificări, se pare că autocamionul din Galați a făcut explozie la roata din față stânga, moment în care șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat frontal într-un autocamion înmatriculat în Ucraina, care circula regulamentar.

Traficul, blocat total, a fost deviat pe ruta Adjud – DN11A – Podu Turcului – Tecuci – DN24 – Tișița, anunță IPJ Vrancea.

Au intervenit echipajele de pompieri militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, potrivit ISU Vrancea.

Pompierii militari au acționat pentru descarcerarea a două victime și asigurarea măsurilor de prevenire a posibilelor situații de urgență ce ar putea apărea. Unul dintre șoferi a decedat.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.