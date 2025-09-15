Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Accident rutier grav în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR

Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din autoturism.

  
Accidentul s-a produs pe drumul european 85, care duce către Siret, pe raza localităţii Pătrăuţi din judeţul Suceava, unde un autoturism şi un autotren fără încărcătură s-au ciocnit.
 
Echipajele ajunse la faţa locului au găsit patru victime, toate din autoturism. Două dintre acestea erau inconştiente, iar una era încarcerată. 
Victima încarcerată a fost scoasă în stop cardio-respirator, iar medicii nu au putut-o resuscita, fiind declarat decesul.
 
 
 
Ceilalţi trei răniţi au multiple traumatisme, fiind preluaţi de ambulanţe pentru a fi duşi la spital. Şoferul TIR-ului a scăpat nevătămat.
La locul accidentului au intervenit o ambulanţă SMURD B2, o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă şi două autosanitare de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.

