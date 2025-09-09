Arad: Un autotren a fost cuprins de flăcări, pe DN 7; șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat

Un autotren a fost cuprins de flăcări, marți dimineața, pe DN 7, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin, șoferul și cei doi pasageri reușind să se evacueze.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, pentru stingerea incendiului au acționat echipaje din cadrul Secției Bârzava, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, fiind alocată și o ambulanță SAJ pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Foto: ISU Arad

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, la întregul autotren.

Șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiții de siguranță.

Foto: ISU Arad

Echipajele medicale au acordat asistență celor doi pasageri, care au suferit atacuri de panică, iar în urma evaluării medicale, aceștia au fost transportați la spital.

Incendiul a fost stins, însă autotrenul a fost afectat în totalitate.

Foto: ISU Arad

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită, a mai precizat sursa citată.