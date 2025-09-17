Argeș: Trei persoane decedate într-un accident pe DN 7, la Bascov; traficul este blocat

Trei persoane au decedat, miercuri, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Bascov, traficul în zonă fiind blocat.



Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, un autocamion și un autoturism au fost implicate într-o coliziune frontală.

Accidentul s-a produs la ieșirea din pasajul subteran de la Bascov, precizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș.

În urma impactului, trei victime au fost declarate decedate – două femei și un bărbat, arată ISU.

Se estimează reluarea circulației după ora 12:00, anunță Centrul Infotrafic.