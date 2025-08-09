Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

UPDATE – Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbați, efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din București și un băiat de 18 ani din Arad, au declarat, pentru AGERPRES, surse implicate în anchetă. Anchetatorii afirmă că avionul ultraușor a decolat de pe Aerodromul Șiria și urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad, însă nu se știe din ce cauză s-a prăbușit cu câțiva kilometri înainte de destinație.

Conform surselor, pilotul avea 47 de ani și era din București, iar în trecut a lucrat la cel puțin trei companii aeriene de linie. El a luat la un zbor de agrement un tânăr de 18 ani din Arad, care avea asupra sa telefonul tatălui său. Astfel, inițial, echipele de prim-ajutor, care au încercat să facă identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor – în condițiile în care rănile suferite nu permiteau evaluarea vârstei -, au crezut că a doua victimă are 45 de ani.

”În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis ISU Arad.