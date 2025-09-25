Botoșani: Bărbat care mergea pe bicicletă, rănit de un glonț tras dintr-un poligon privat

Un bărbat care mergea cu bicicleta pe un drum național din județul Botoșani a fost rănit, miercuri, de un glonț tras dintr-un poligon privat, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Nenișcu.

Potrivit acesteia, bărbatul a fost rănit ușor și a ajuns la Spitalul Județean de Urgență ‘Mavromati’ Botoșani.

‘Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani, din orașul Bucecea, ar fi fost lovit de un glonț, în timp ce se deplasa pe drumul național DN 29C, în apropierea unui poligon de tragere privat. A fost constituită echipă operativă formată din polițiști ai Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase care au demarat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor in care s-a produs evenimentul. În locul indicat de victimă a fost identificat un element de muniție, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor’, a precizat Nenișcu.

Până la finalizarea cercetărilor a fost ridicată autorizația de funcționare a poligonului respectiv și a fost suspendată activitatea acestuia.

Cercetările sunt efectuate pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept.