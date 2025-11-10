Botoșani: O mașină a luat foc pe un drum județean

O mașină a luat foc, luni dimineața, în timp ce se deplasa pe drumul județean 294 C, între localitățile Zahoreni și Manoleasa, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani.



Potrivit acestora, șoferul a observat că iese fum din zona motorului, a oprit autovehiculul și a ieșit din mașină, împreună cu cei doi pasageri. Bărbatul a încercat să stingă flăcările, însă nu a reușit și a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

‘La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat faptul că autoutilitara ardea în totalitate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit’, precizează oficialii ISU.

Foto: ISU Botoşani

Acesta este cel de-al doilea eveniment de acest gen din ultimele 12 ore, după ce duminică seară un autoturism parcat într-o gospodărie din localitatea Copălău a luat foc. Au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Copălău, precum și un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat faptul că mașina ardea în totalitate și au stins flăcările înainte ca acestea să se extindă la un depozit de lemne și la casă. Cauza probabilă de producere a incendiului de la Copălău a fost stabilită ca fiind acțiunea intenționată.