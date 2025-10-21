Brăila: Viol într-un cimitir din Măxineni

Un bărbat de 31 de ani din localitatea Măxineni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol asupra unei femei de 66 de ani, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila.

Potrivit sursei citate, fapta ar fi fost comisă în data de 18 octombrie, în incinta cimitirului din localitatea Măxineni, unde bărbatul ar fi exercitat, prin constrângere, acte sexuale asupra victimei.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Brăila l-au reţinut pe bărbat pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, sub acuzaţia de viol.

„La data de 19 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 de Poliţie Rurală Brăila au reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore un bărbat de 31 de ani, din localitatea Măxineni, pentru săvârşirea infracţiunii de viol. La data de 20 octombrie, Judecătoria Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi a dispus faţă de bărbatul din localitate, măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, pentru comiterea infracţiunii de viol”, a transmis IPJ Brăila.

Totodată, instanţa a emis mandat de executare a pedepsei închisorii prin care bărbatul a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru săvârşirea, la data de 8 august 2020, a infracţiunilor de distrugere şi ameninţare. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Brăila.