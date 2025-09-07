Caraş Severin: Cinci răniţi, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi o motocicletă

Cinci persoane au fost rănite, duminică după amiază, în judeţul Caraş Severin, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi o motocicletă. Trei dintre victime au rămas încarcerate.

Accidentul rutier s-a produs duminică, la intrarea în oraşul Bocşa dinspre municipiul Reşiţa, în eveniment fiind implicate două autoturisme şi o motocicletă. Cinci dintre cele şapte persoane implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale. „În urma evenimentului au rezultat cinci victime, dintre care trei au rămas încarcerate. După ce au fost extrase de echipajele de descarcerare, victimele au fost preluate şi transportate la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate. Acestea prezentau diverse politraumatisme, fiind conştiente şi cooperante”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă Caraş Severin. Una dintre victime este o adolescentă în vârstă de 13 ani, care a fost cel mai grav rănită. Ea a fost preluată de elicopterul SMURD. Celelalte două persoane implicate în acident au refuzat transportul la spital.