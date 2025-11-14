Cazul fetiţei decedate la o clinică stomatologică. Colegiul Medicilor Stomatologi și Colegiul Medicilor din România demarează anchete

Colegiul Medicilor Stomatologi București și Colegiul Medicilor din România au anunțat vineri că se implică în clarificarea circumstanțelor tragediei petrecute la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de doi ani a murit în urma unui stop cardio-respirator produs în timpul unei proceduri de sedare profundă.

„Colegiul Medicilor Stomatologi București transmite condoleanțe familiei și regretele noastre pentru nesfârșita suferință. Colegiul va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile”, au precizat reprezentanții instituției într-un mesaj publicat pe Facebook.

În paralel, Colegiul Medicilor din România a declanșat propria analiză internă. Președinta instituției, Cătălina Poiană, a declarat potrivit Agerpres, că Biroul Executiv al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor București se întrunește de urgență pentru a evalua datele și pentru a decide o eventuală autosesizare.

„Informațiile pe care le avem la ora actuală sunt din spațiul public. Vom face de urgență o ședință (…) pentru a analiza datele în vederea unei autosesizări, având în vedere că sedarea profundă este dată de medicul ATI”, a explicat Poiană.

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 19:30, când Secția 10 Poliție a fost sesizată prin 112 că un copil intrase în stop cardio-respirator la o clinică stomatologică din Sectorul 3. Polițiștii au confirmat cele sesizate, fiind vorba despre o fetiță de aproximativ doi ani. În ciuda intervenției echipei medicale, copilul nu a putut fi salvat.

Reprezentanții clinicii au transmis un comunicat în care anunță că vor coopera „deplin” cu autoritățile pentru clarificarea împrejurărilor tragediei.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuate unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, au precizat aceștia.

Clinica susține că fetița mai trecuse printr-o procedură similară, tot cu sedare profundă, în 27 ianuarie 2025, realizată de aceeași echipă medicală, fără complicații. În comunicat se mai arată că, în ultimii peste 11 ani, unitatea ar fi efectuat cu succes peste 1.700 de proceduri de sedare profundă „fără niciun incident anterior”.

Ancheta penală este în desfășurare, iar instituțiile medicale implicate anunță că vor sprijini investigațiile pentru a stabili responsabilitățile și cauzele exacte ale tragediei.