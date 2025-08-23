Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer

Tragedie în zona montană a județului Argeș. Patru tineri – doi băieți și două fete – au murit și un al cincilea a fost grav rănit, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o vale abruptă.

Cei cinci, cu vârste între 20 și 23 de ani, petrecuseră noaptea cu cortul, în Munții Iezer Păpușa. Sâmbătă dimineață au pornit spre casă cu mașina de teren cu care urcaseră pe un traseu off-road.

La un moment dat, șoferul ar fi pierdut controlul, iar mașina s-a răsturnat pe un versant abrupt. S-au rostogolit la vale mai bine de 200 de metri pe terenul accidentat.

Tinerii ar fi mers să vadă răsăritul pe Vârful Iezer, iar accindetul s-ar fi produs în jurul orei 6 dimineața,. Un bărbat aflat în zonă a sunat la 112, dar abia la orele prânzului. Supraviețuitorul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean Brașov.

„Un tânăr de 21 de ani, din Lerești, a fost gasit conștient și a fost transportat de urgență la o unitate medicală, cu ajutorului unui elicopter, pentru investigații de specialitate. Șoferul autoturismului, de 20 de ani din Brașov, un alt tânăr, de 21 de ani, din Stoenești și alte 2 tinere de 20 si 23 de ani, din Câmpulung respectiv Lerești, au fost găsiți din păcate decedați”.

Polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea Pachetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.