Cinci persoane rănite în urma unui accident dintre un tramvai și un autobuz în Piața Victoriei

Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital în urma unui accident produs între un tramvai și un autobuz în Piața Victoriei din Capitală, a informat, vineri, Brigada Rutieră.

Cauza probabilă a accidentului: nepastrarea distanței regulamentare. Un tramvai a lovit din spate un autobuz. În urma impactului, cinci persoane au fost rănite ușor, fiind conștiente și cooperante. Traficul rutier și cel al tramvaielor este restricționat în Pasajul Victoriei, pe sensul către Strada Doctor Felix.

”La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulaţie, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB. Din informaţiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către str. Doctor Felix, a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeaşi direcţie”, a transmis, vineri, Brigada rutieră a Capitalei.

La acest moment, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la faţa locului, patru dintre acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

”În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a mai transmis sursa citată, potrivit News.ro.