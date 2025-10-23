Cine este omul de afaceri din Suceava care a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în Vaslui?

Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate, joi, cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deţine un avion ultrauşor nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. El este proprietarul unei asociaţii viticole. Poliţiştii şi procurorii au deschis un dosar penal şi fac toate cercetările necesare pentru a stabili ce s-a întâmplat.

”Astăzi, 23 octombrie, ora 10:18, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat din comuna Băcani, judeţul Vaslui, cu privire la faptul că un bărbat ar fi decolat cu un avion de mici dimensiuni din judeţul Suceava şi ar fi trebuit să aterizeze în comuna Băcani, însă nu a mai ajuns la destinaţie. Apelantul a precizat că este posibil ca avionul să se fi prăbuşit”, a transmis, joi, IPJ Vaslui.

În urma verificărilor efectuate, la ora 10:55, poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Bârlad au identificat aparatul de zbor menţionat, prăbuşit în pădurea Suseni, din apropierea localităţii Suseni, comuna Băcani.

”La manşa avionului a fost găsit trupul neînsufleţit al unui bărbat, de 69 de ani, din judeţul Suceava. În cauză, sunt efectuate cercetări de către procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS) şi al celorlalte autorităţi competente, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul şi dispunerea măsurilor legale”, a mai precizat sursa citată.

Omul de afaceri Ioan Pavel, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Suceava, și-a pierdut viața după ce avionul ultraușor pe care îl pilota s-a prăbușit în județul Vaslui, într-o zonă greu accesibilă. Autoritățile au fost alertate după ce proprietarul aeronavei nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar forțele de intervenție au pornit în căutarea epavei.

Ioan Pavel era deținătorul firmei Daily Group SRL, cunoscută pentru automatele de cafea. Milionarul sucevean investise bani și la Iași. Acesta cumpărase fostul combinat de vin „Vinia” Iași. Potrivit publicației APIX, firma sa, Daily Group SRL, urma să construiască mai multe clădiri în Zona Industrială Iași, deținând 4 hectare de teren. Conform certificatului de urbanism 194/2023, obiectul proiectului era: „Modificare și supraetajare parțială clădire existentă C33 pentru funcțiunea de servicii (birouri, sediu de firmă, servicii medicale, comerț) și construire clădire C1 – locuințe colective, conform PUZ aprobat prin HCL 167/30.04.2023”.

Daily Group, firma lui Ioan Pavel, are sediul în Suceava, a fost înființată în 1993 și se ocupă de „Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun” .

Acționarul unic al firmei este Pavel Ioan, el fiind și administratorul. Numele acestuia îl mai regăsim și în: Daily Motors SRL, Avicena Daily Medical SRL, Service Expres Suceava SRL, Medical Center SRL, Fibracis SRL, J.D. Legal Proprieties SRL și Status IDC SRL – toate cu sediul în Suceava.

Cea mai cunoscută afacere a grupului de firme condus de Pavel este cea legată de automatele de cafea. În anii precedenți, firma Daily Group a fost inclusă în Top 500 Forbes.

În 2023, firma a avut o cifră de afaceri de 22.939.546 lei, un profit de 1.734.405 și datorii de 38.747.608 lei