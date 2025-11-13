Constanţa – Cinci persoane rănite, după ce un microbuz s-a răsturnat pe DN3, în zona localităţii Deleni

Cinci persoane au fost rănite joi dimineaţă, după ce un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în zona localităţii Deleni, din judeţul Constanţa.

”Pe D.N. 3, în apropierea comunei Deleni, s-a produs un accident. Din primele cercetări efectuate, rezultă că un bărbat ar fi condus un microbuz, ar fi pierdut controlul direcţiei, iar vehiculul s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, anunţă IPJ Constanţa.