Constanţa: Şase persoane, printre care şi doi copii, rănite într-un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară

Şase persoane, printre care şi doi copii, au fost rănite, luni dimineaţă, într-un accident rutier produst în judeţul Constanţa, între un autoturism şi o autoutilitară. Victimele vor fi transportate la spital.

  
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi că, luni dimineaţa, s-a produs un accident rutier între o autoutilitară şi un autoturism, la intersecţia drumurilor DJ 395 cu DN 38  Negru Vodă – Chirnogeni. 
 
În accident au fost implicate şapte persoane, cinci adulţi şi doi copii, unul de 10 ani şi altul de 13 ani.
La spital vor ajunge patru adulţi şi cei doi copii, victimele fiind conştiente.
 

