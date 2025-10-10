Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Constanța: Un bărbat transportat la spital și alte 12 persoane evacuate, în urma unui incendiu într-un bloc

scris de D.P.
Un bărbat a fost transportat la spital și alte 12 persoane au fost evacuate, în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-un bloc din municipiul Constanța.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Dobrogea” al județului Constanța, la fața locului, în jurul orei 04:00, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje SMURD și un altul de la Serviciul de Ambulanță Județean, precum și o autospecială pentru transport victime multiple.

”Incendiul se manifesta cu flacără deschisă; din apartamentul incendiat a fost evacuată o persoană de sex masculin, de 55 de ani, în stop cardio-respirator. În total, din bloc s-au autoevacuat 12 persoane (șapte femei, patru bărbați și o fetiță în vârstă de 2 ani). Niciuna dintre ele nu are nevoie de îngrijiri medicale”, a informat ISU.

Persoana scoasă din apartamentul unde a izbucnit focul a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

După aproximativ o jumătate de oră, incendiul a fost stins de pompieri.

”A ars un dormitor, pe o suprafață de 15 metri pătrați, iar apartamentul este inundat cu fum. Se execută o nouă căutare în interiorul apartamentului care este plin cu resturi menajere și alte materiale inflamabile”, a mai transmis ISU ”Dobrogea”.

