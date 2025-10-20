Crimă urmată de sinucidere. Un bărbat și-a ucis soția, a aruncat-o într-o fântână, apoi s-a spânzurat

Tragedie într-o familie din comuna Unirea, județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a ucis soția, în vârstă de 39 de ani, și i-a aruncat trupul într-o fântână abandonată aflată la marginea satului. După comiterea faptei, bărbatul s-a spânzurat în curtea casei, punând astfel capăt propriei vieți.
Vecinii, care nu mai văzuseră cuplul de câteva ore și au observat comportamente ciudate în jurul locuinței, au decis să verifice ce se întâmplă. Când au descoperit trupul bărbatului, au sunat imediat la 112. Autoritățile au sosit rapid la fața locului, iar după primele cercetări, trupul femeii a fost găsit într-o fântână părăsită, la câteva sute de metri de locuință.
Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor, urmând ca cercetările să stabilească exact circumstanțele tragediei și motivele care au condus la gestul extrem. Comunitatea este șocată, iar localnicii spun că familia părea una liniștită, fără conflicte vizibile.