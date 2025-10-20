Crimă urmată de sinucidere. Un bărbat și-a ucis soția, a aruncat-o într-o fântână, apoi s-a spânzurat

Tragedie într-o familie din comuna Unirea, județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a ucis soția, în vârstă de 39 de ani, și i-a aruncat trupul într-o fântână abandonată aflată la marginea satului. După comiterea faptei, bărbatul s-a spânzurat în curtea casei, punând astfel capăt propriei vieți.

Vecinii, care nu mai văzuseră cuplul de câteva ore și au observat comportamente ciudate în jurul locuinței, au decis să verifice ce se întâmplă. Când au descoperit trupul bărbatului, au sunat imediat la 112. Autoritățile au sosit rapid la fața locului, iar după primele cercetări, trupul femeii a fost găsit într-o fântână părăsită, la câteva sute de metri de locuință.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor, urmând ca cercetările să stabilească exact circumstanțele tragediei și motivele care au condus la gestul extrem. Comunitatea este șocată, iar localnicii spun că familia părea una liniștită, fără conflicte vizibile.

“În această dimineață, în jurul orei 05.42, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au fost sesizaţi de un tânăr de 26 de ani, din comuna Unirea, cu privire la faptul că socrul său a fost găsit spânzurat la locuința sa, din localitate.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, fiind identificat un bărbat de 45 de ani spânzurat de grinda unei anexe din spatele locuinței acestuia.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul bărbatului.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, urmând a fi propusă soluție prin unitatea de parchet competentă.

În cadrul activităţilor desfăşurate, în cursul zilei de astăzi, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Cetate s-au sesizat cu privire la absența din locuință a soției bărbatului decedat, o femeie de 39 de ani, din comuna Unirea.

La nivelul Secţiei 9 Poliție Rurală Cetate fost constituit un colectiv, fiind desfășurate activități de căutare și scotocire în teren, în vederea găsirii femeii.

În urma activităților desfășurate, la aproximativ un kilometru de locuință, într-o fântână dezafectată, a fost găsită femeia în cauză.

La fața locului s-au deplasat și pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat, Detașamentului 1 Craiova precum și un elicopter SMURD, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate decedată.

La fața locului, s-au deplasat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj și Serviciului Criminalistic Dolj, care sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj desfășoară activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt și luării măsurilor care se impun.