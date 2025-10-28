Acasa Actualitate-InternaInvestigatii Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

  
Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie.
 
Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6.00
 
Stefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie.
 
Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.
”Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook la începutul lunii septembrie.

